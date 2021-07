BOOM! Amici 21 parte in anticipo (Di venerdì 9 luglio 2021) Maria De Filippi La campanella quest’anno suonerà prima negli studi Elios. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi un’inattesa notizia sul futuro di Amici di Maria De Filippi, non trapelata durante la presentazione dei palinsesti fatta da Piersilvio Berlusconi. Il talent show di Canale 5 dovrebbe partire ben prima di fine novembre, come d’abitudine negli ultimi anni, con gli appuntamenti del sabato pomeriggio e del daytime. Ma ve l’ho già detto che #Amici21 inizia prima, molto prima?! — Davide Maggio (@davidemaggio) July 8, 2021 L’arrivo di Amici ad inizio stagione implica, dunque, un’ulteriore presenza nel daytime della rete: ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 9 luglio 2021) Maria De Filippi La campanella quest’anno suonerà prima negli studi Elios. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi un’inattesa notizia sul futuro didi Maria De Filippi, non trapelata durante la presentazione dei palinsesti fatta da Piersilvio Berlusconi. Il talent show di Canale 5 dovrebbe partire ben prima di fine novembre, come d’abitudine negli ultimi anni, con gli appuntamenti del sabato pomeriggio e del daytime. Ma ve l’ho già detto che #21 inizia prima, molto prima?! — Davide Maggio (@davidemaggio) July 8, 2021 L’arrivo diad inizio stagione implica, dunque, un’ulteriore presenza nel daytime della rete: ...

Advertising

famigliasimpson : @AgoCannella @enrick81 @Tvottiano @CIAfra73 @argento_tw @BALDINIPAOLA @napoliforever89 @OltreTv @misterf_tweets… - g0odays : @Octavia_Quake @iampfede ma non è vero, semplicemente la musica italiana è totalmente cambiata.. se fossimo rimasti… - iOpinionistaWeb : @orchinwondeland Stai parlando di un’artista (Madame) che ha avuto un boom di popolarità poco più di un mese fa, fo… - nanavlle : se We Boom non è la vostra era preferita dei dreamies non possiamo essere amici punto e basta - 69nectar : stavo pensando che la 00 line durante la boom era aveva la mia età ora ?????? i miei amici non sono come jeno però ???????? -