Armenia e Azerbaigian: da nemici per sempre ad amici per forza (Di giovedì 8 luglio 2021) Sembrano lontani i tempi del confronto armato tra Armenia e Azerbaigian per il controllo del Nagorno Karabakh, una delle vene scoperte più scoperte dello spazio postsovietico e, in esteso, dell’intero pianeta. Un confronto che si è concluso la sera del 9 novembre a Mosca, dove il presidente Azerbaigiano Ilham Aliyev e il primo ministro armeno InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 8 luglio 2021) Sembrano lontani i tempi del confronto armato traper il controllo del Nagorno Karabakh, una delle vene scoperte più scoperte dello spazio postsovietico e, in esteso, dell’intero pianeta. Un confronto che si è concluso la sera del 9 novembre a Mosca, dove il presidenteo Ilham Aliyev e il primo ministro armeno InsideOver.

Advertising

EmanuelPietrob1 : #Okhchuchay: va aumentando scarico di rifiuti tossici in fiumi che sorgono in Armenia e proseguono in Azerbaigian.… - giuseppe_galise : @value4valuables (2/2) transcontinentali, vanta l'affiliazione di Cipro e Israele, geograficamente appartenenti all… - Nargiz27617864 : RT @AmbasciataAZE: Senatrice @Maria_Rizzotti: 'Prerequisito per normalizzazione dei rapporti tra ????e???? è la firma del trattato di pace sull… - M_Ahmadzada : RT @AmbasciataAZE: Senatrice @Maria_Rizzotti: 'Prerequisito per normalizzazione dei rapporti tra ????e???? è la firma del trattato di pace sull… - AlasgarovaAytac : RT @AmbasciataAZE: Senatrice @Maria_Rizzotti: 'Prerequisito per normalizzazione dei rapporti tra ????e???? è la firma del trattato di pace sull… -