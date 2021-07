Arisa | La Decisione Shock Su Amici 2021!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 8 luglio 2021) Arriva un’indiscrezionesu! La nota cantante avrebbe rifiutato una mega proposta per restare nel Talent Show! Ecco tutti i dettagli! Come annunciato da Chicche di gossip, Alfonso Signorini lancia una notizia bomba:avrebbe rifiutato una proposta da Sky per rimanere adcome professoressa. Nelle ultime ore questa notizia sta facendo il giro del web.sta facendo parlare non solo per la sua relazione con il manager Andrea Di Carlo con il quale sembra essersi riappacificata, ma anche per un’altra news. La cantante di Sincerità ha fatto parte del cast della ...