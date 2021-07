Altaroma 2021: la moda protagonista a Spazio Margutta (Di giovedì 8 luglio 2021) Life&People.it Lo Spazio Margutta ospita il primo appuntamento del Calendario Altaroma 2021, in programma dal 7 luglio. Stiamo parlando di un progetto diventato realtà grazie a un concept innovativo che, tramite una prospettiva imprenditoriale inedita, punta a rilanciare il concetto di lusso e di unicità. Lo Spazio in Via Margutta da alcuni anni è diventato il nuovo polo della moda, dell’arte e della fotografia della Capitale nonché denominata da molti: “la via degli stranieri”. In occasione di Altaroma 2021 Spazio ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 8 luglio 2021) Life&People.it Loospita il primo appuntamento del Calendario, in programma dal 7 luglio. Stiamo parlando di un progetto diventato realtà grazie a un concept innovativo che, tramite una prospettiva imprenditoriale inedita, punta a rilanciare il concetto di lusso e di unicità. Loin Viada alcuni anni è diventato il nuovo polo della, dell’arte e della fotografia della Capitale nonché denominata da molti: “la via degli stranieri”. In occasione di...

Ultime Notizie dalla rete : Altaroma 2021 Who Is On Next 2021: i vincitori I finalisti dell'edizione 2021 hanno presentato i propri lavori durante la settimana della moda di Altaroma di fronte a una giuria internazionale composta da Paul Andrew (Designer); Laird Borrelli - ...

Altaroma: Atxv, Piferi e Niccolò Pasqualetti vincono il concorso di scouting 'Who Is On Next?' ... la presidente di Altaroma Silvia Venturini Fendi , alla guida creativa della maison dalla doppia F, il designer Paul Andrew . I vincitori di 'WION?' 2021 si aggiudicano il prestigioso riconoscimento ...

Altaroma: Accademia Costume e Moda, Talents 2021 Agenzia ANSA Who Is On Next 2021: i vincitori Anche quest'anno AltaRoma ha voluto dedicare spazio ai talenti, con il progetto Who Is On Next 2021, alla sua diasettesima edizione, con lo scopo di premiare giovani creativi del Made ...

Altaroma: Atxv, Piferi e Niccolò Pasqualetti vincono il concorso di scouting “Who Is On Next?” In diretta dagli Studi di Cinecittà, Atxv di Antonio Tarantini, Piferi e Niccolò Pasqualetti vincono la 17esima edizione del concorso di scouting “Who Is On Next?”, ...

