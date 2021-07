Uomini e Donne torna in TV a luglio: appuntamento in prima serata (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una bellissima sorpresa attende i fan di Uomini e Donne. Come ben sanno i fedeli telespettatori del programma di Maria De Filippi, infatti, il loro talk-show del cuore è in pausa per l’estate e non tornerà in onda prima della metà di settembre 2021, come del resto accade tutti gli anni. Le registrazioni delle nuove puntate, invece, prenderanno il via a fine agosto. Ma, del tutto a sorpresa, Uomini e Donne sta per tornare in tv molto prima del previsto… addirittura dalla prossima settimana! Uomini e Donne torna in ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 luglio 2021) Una bellissima sorpresa attende i fan di. Come ben sanno i fedeli telespettatori del programma di Maria De Filippi, infatti, il loro talk-show del cuore è in pausa per l’estate e non tornerà in ondadella metà di settembre 2021, come del resto accade tutti gli anni. Le registrazioni delle nuove puntate, invece, prenderanno il via a fine agosto. Ma, del tutto a sorpresa,sta perre in tv moltodel previsto… addirittura dalla prossima settimana!in ...

