Slow Food | per la prima volta una presidente donna | è Barbara Nappini

Per la prima volta, in trent'anni di storia, Slow Food ha una presidente donna. È Barbara Nappini, fiorentina: dopo la maturità linguistica, ha lavorato come grafica pubblicitaria, poi ha scelto di trasferirsi in campagna, in Valdambra. Fondatrice dell'associazione Il Grano e le Rose, si occupa di ortoterapia con persone diversamente abili, di orticoltura urbana e di educazione e formazione, soprattutto in relazione ai temi di sostenibilità e produzione alimentare. Il suo primo incontro con Slow Food risale a nove anni fa: da allora è diventata un'impegnata attivista del movimento.

