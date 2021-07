Riforme: in Senato ultimo passaggio su voto a 18enni (Di mercoledì 7 luglio 2021) E' iniziata nell'Aula del Senato la discussione in seconda lettura della riforma costituzionale che attribuisce ai 18enni il voto per eleggere il Senato, oggi riservato a chi ha compiuto i 25 anni. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) E' iniziata nell'Aula della discussione in seconda lettura della riforma costituzionale che attribuisce aiilper eleggere il, oggi riservato a chi ha compiuto i 25 anni. ...

Ultime Notizie dalla rete : Riforme Senato Riforme: in Senato ultimo passaggio su voto a 18enni E' iniziata nell'Aula del Senato la discussione in seconda lettura della riforma costituzionale che attribuisce ai 18enni il voto per eleggere il Senato, oggi riservato a chi ha compiuto i 25 anni. Con il sì dell'Aula di Palazzo Madama questa riforma sarà approvata definitivamente dal Parlamento. Non essendo stata approvata dai due terzi il 9 ...

