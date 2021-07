Raffaella Carrà, l?inchino di Roma: un lungo applauso che attraversa la Capitale (Di giovedì 8 luglio 2021) Ogni tappa per ricordare la lunga e brillante carriera. Ad aspettarla i colleghi, gli amici e i fan che commossi hanno applaudito al suo passaggio. Intorno, la Capitale si è fermata per un... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 8 luglio 2021) Ogni tappa per ricordare la lunga e brillante carriera. Ad aspettarla i colleghi, gli amici e i fan che commossi hanno applaudito al suo passaggio. Intorno, lasi è fermata per un...

Advertising

rtl1025 : ?? Il riscaldamento prepartita da #Wembley a ritmo di Raffaella Carrà ?? Raffaella sarà la 23esima giocatrice in ca… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? L’omaggio della Nazionale a Raffaella Carrà nel riscaldamento di #ItaliaSpagna #Azzurri… - chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - brownandred : Raffaella Carrà, Glittery Queen Of Italian TV, Has Died At 78 - semplici8 : Passata la commozione, c’è da dire che per un periodo Raffaella Carrà mi rimaneva insopportabile. Non tanto per lei… -