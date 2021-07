Pier Silvio non ha gradito Caso-Marcuzzi in Mediaset | cosa non torna | trattative ancora in corso?

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo 25 anni Alessiaha deciso di non legarsi a, anche se secondoBerlusconi potrebbe comunque rientrare nel 2022, nelin cui si dovesse trovare un progetto da affidarle in prime time. È forse per questo che per il momento lanon sembra intenzionata a legarsi a un'altra emittente: nei giorni scorsi Dagospia ha parlato di un pranzo di lavoro tra Urbano Cairo, il direttore di La7 Andrea Salerno e il manager Beppe Caschetto. Il trio avrebbe discusso della, alla quale sarebbe stata fatta un'offerta ufficiale, che ...

Advertising

ChiaroLeo : X NON DIMENTICARE NEGATA REPLICA, X PLAGIO MEDIATICO DAL 1980 RETE4 COLLUSI TORRESI, EPILOGO 2008 ANTICRISTO E ART.… - Ireprete : Pier Silvio andrebbe denunciato per aver tagliato così la puntata! DENUNCIATO. #LoveIsInTheAir - Claplaz : @Bob6Rock Quindi Pier Silvio Berlusconi ne era all’oscuro. Molto bene - tempoweb : La Marcuzzi lascia Mediaset, cosa spunta nel suo futuro #alessiamarcuzzi #mediaset #iltempoquotidiano… - raspa90 : RT @tvblogit: Maurizio Costanzo contro Mediaset: “Io neanche nominato ai palinsesti, un po’ di rispetto, no?” -

Ultime Notizie dalla rete : Pier Silvio

Alessia Marcuzzi non riesce a dire no alla televisioneBerlusconi aveva proposto ad Alessia Marcuzzi un programma nella fascia di domenica pomeriggio , in alternativa al salotto ...Maurizio Costanzo ha scagliato una frecciatina controBerlusconi, che ha dimenticato di nominarlo alla presentazione dei palinsesti. Argomenti trattati Maurizio Costanzo contro Mediaset Maurizio Costanzo: il ricordo di Raffaella Carrà ...Le parole di Pier Silvio Berlusconi avevano suscitate non poche polemiche soprattutto in merito alla cancellazione degli show di Barbara D’Urso. Quest’ ultima infatti aveva in qualche modo oscurato le ...L’ultima presentazione dei palinsesti da parte dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi non ha fatto piacere a Maurizio Costanzo, che ha risposto piccato contro l’ad. Probabilmente senza ...