Patrick Zaki, approvata alla Camera mozione per la cittadinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) Continua la battaglia politica a tutela di Patrick Zaki. Una buona notizia arriva dalla Camera, che ha approvato un'importante mozione. La Camera approva un'importante mozione (via web)Patrick Zaki si trova ancora in stato di detenzione in Egitto. Il paese arabo lo ha arrestato nel febbraio del 2020, contestandogli i reati di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, diffusione di false notizie e propaganda per il terrorismo. Il tutto è legato ad alcuni suoi post su Facebook, ritenuti lesivi ...

