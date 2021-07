Oro: in rialzo a 1.802 dollari l'oncia (Di mercoledì 7 luglio 2021) In lieve rialzo le quotazioni dell'oro: il contratto con scadenza ad agosto del metallo prezioso passa di mano 1,802 dollari l'oncia in aumento dello 0,43%. . 7 luglio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) In lievele quotazioni dell'oro: il contratto con scadenza ad agosto del metallo prezioso passa di mano 1,802l'in aumento dello 0,43%. . 7 luglio 2021

Ftse Mib: i dividendi in pagamento oggi. Occhio alla Fed Petrolio: chiusura in flessione ieri per le quotazioni dell'oro nero che sono scese del 2,34% a 73,4 dollari. Wall Street: chiusura contrastata ieri per la ...64 punti, in rialzo dello 0,17%. I dati ...

Previsioni Prezzo Oro: Target di 1830$ per Uscire dalla Stagnazione Il prezzo dell'oro si mantiene sopra i 1800 dollari stamattina, una fascia promettente per tentare una risalita verso il primo target di 1830 dollari.

