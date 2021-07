“Noi stuprate da 4 ragazzi una settima prima del caso di GrilloJr, ma i pm vogliono archiviare. Un’ingiustizia…” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un caso infame e vergognoso, come soltanto lo stupro può essere fra tutti i reati contemplati, che rischia di rappresentare un ‘orribile’ precedente visto che, stando a quanto denunciato dalla giovane vittima, i pm vorrebbe invece archiviare. Una vicenda da incubo non soltanto per quanto vissuto dalle vittime in termini di violenza fisica ma, se così fosse, altrettanto dolorosa soprattutto sotto l’aspetto psicologico. Una storia che se oggi trova spazio sui giornali lo si deve alla sensibilità di Elvira Terranova, giornalista dell’agenzia di stampa AdnKronos, che la racconta attraverso la lucida e sofferta testimonianza della giovane ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 luglio 2021) Uninfame e vergognoso, come soltanto lo stupro può essere fra tutti i reati contemplati, che rischia di rappresentare un ‘orribile’ precedente visto che, stando a quanto denunciato dalla giovane vittima, i pm vorrebbe invece. Una vicenda da incubo non soltanto per quanto vissuto dalle vittime in termini di violenza fisica ma, se così fosse, altrettanto dolorosa soprattutto sotto l’aspetto psicologico. Una storia che se oggi trova spazio sui giornali lo si deve alla sensibilità di Elvira Terranova, giornalista dell’agenzia di stampa AdnKronos, che la racconta attraverso la lucida e sofferta testimonianza della giovane ...

