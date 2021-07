Morta a 4 anni di otite: pediatra condannata (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il gip del tribunale di Brescia ha condannato a due anni per omicidio colposo la pediatra di Nicole Zacco, la bambina di quattro anni Morta nel 2018 a causa di un'infezione derivata da un'otite non ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il gip del tribunale di Brescia ha condannato a dueper omicidio colposo ladi Nicole Zacco, la bambina di quattronel 2018 a causa di un'infezione derivata da un'non ...

