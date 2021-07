Migranti, 420 persone approdate a Lampedusa tra la notte e l'alba (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il peschereccio è stato individuato dalle motovedette della capitaneria di porto e della guardia di finanza, che hanno soccorso anche due barche di fortuna e un'altra imbarcazione con a bordo 71 ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il peschereccio è stato individuato dalle motovedette della capitaneria di porto e della guardia di finanza, che hanno soccorso anche due barche di fortuna e un'altra imbarcazione con a bordo 71 ...

Advertising

PAOLAMALACRIDA : RT @hele_fr: Notte di sbarchi a #Lampedusa, arrivati in 552 migranti. 420 sono uomini - hele_fr : Notte di sbarchi a #Lampedusa, arrivati in 552 migranti. 420 sono uomini - VivianiPietro : RT @Lasiciliaweb: Sbarcati oltre 500 migranti in poche ore Lampedusa. Soccorso anche un peschereccio con 420 persone a bordo - SARwatchMED : RT @AnsaSicilia: Migranti: notte di sbarchi a Lampedusa, arrivati in 552. In 420 su un peschereccio. Interventi Guardia costiera e Gdf | #A… - SARwatchMED : RT @scandura: Ancora sbarchi in nottata, stanotte a #Lampedusa è arrivato in autonomia anche un grande barcone con 420 Persone dalla Libia:… -