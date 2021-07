Merkel, Xi e Macron. Se una telefonata (non) allunga la vita (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lunedì pomeriggio, tra il ricevimento mattutino e la cena con il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella all’Eliseo, Emmanuel Macron ha partecipato, assieme ad Angela Merkel, a una videoconferenza con Xi Jinping. Quella tra il presidente francese, la cancelliera tedesca e il leader cinese è sembrata una riproposizione dell’incontro di fine dicembre – tenuto anche quello in videoconferenza –, in cui fu annunciato il raggiungimento dell’Accordo sugli investimenti tra Unione europea e Cina. Sono passati più di sei mesi. La Commissione europea ha congelato il processo di ratifica dopo le proteste del Parlamento europeo su alcuni aspetti ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lunedì pomeriggio, tra il ricevimento mattutino e la cena con il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella all’Eliseo, Emmanuelha partecipato, assieme ad Angela, a una videoconferenza con Xi Jinping. Quella tra il presidente francese, la cancelliera tedesca e il leader cinese è sembrata una riproposizione dell’incontro di fine dicembre – tenuto anche quello in videoconferenza –, in cui fu annunciato il raggiungimento dell’Accordo sugli investimenti tra Unione europea e Cina. Sono passati più di sei mesi. La Commissione europea ha congelato il processo di ratifica dopo le proteste del Parlamento europeo su alcuni aspetti ...

