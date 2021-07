LIVE Berrettini-Auger-Aliassime 6-3 5-7 7-5 5-2, Wimbledon 2021 in DIRETTA: il romano si avvicina alla storia (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Colpisce malamente il dritto Berrettini in una fase interlocutoria dello scambio. 5-2 Berrettini!!! QUATTRO SERVIZI VINCENTI DA 0-30!!! SI avvicina LA SEMIFINALE, MA LO DICIAMO A BASSA VOCE… 40-30 223 KM/H, ACE AL CENTRO!!!! Palla DEL 5-2!! 30-30 SERVIZIO VINCENTE AL CENTRO!!! QUANTO E’ IMPORTANTE!! 15-30 CI VOLEVA LA PRIMA ESTERNA! FONDAMENTALE! 0-30 Troppo indeciso sul dritto Berrettini e poi non chiude la volée l’azzurro. 0-15 Gioca un buonissimo rovescio slice Aliassime che costringe ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Colpisce malamente il drittoin una fase interlocutoria dello scambio. 5-2!!! QUATTRO SERVIZI VINCENTI DA 0-30!!! SILA SEMIFINALE, MA LO DICIAMO A BASSA VOCE… 40-30 223 KM/H, ACE AL CENTRO!!!! PDEL 5-2!! 30-30 SERVIZIO VINCENTE AL CENTRO!!! QUANTO E’ IMPORTANTE!! 15-30 CI VOLEVA LA PRIMA ESTERNA! FONDAMENTALE! 0-30 Troppo indeciso sul drittoe poi non chiude la volée l’azzurro. 0-15 Gioca un buonissimo rovescio sliceche costringe ...

