LIVE Berrettini-Auger-Aliassime 2-1, Wimbledon 2021 in DIRETTA: subito break per Matteo in apertura di match! (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 break Berrettini! Risponde profondo con il dritto bloccato, tiene con il rovescio e cede il canadese! Che partenza per l’azzurro! 30-40 Il passante di Auger-Aliassime! Troppo tenero e centrale l’attacco in back di Berrettini. 15-40 LA PRESSIONE DI Berrettini! Cambia ritmo con il dritto in top spin e Auger-Aliassime non gestisce! Due palle break. 15-30 TIENE BASSO IL PASSANTE Berrettini! Auger-Aliassime affossa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1! Risponde profondo con il dritto bloccato, tiene con il rovescio e cede il canadese! Che partenza per l’azzurro! 30-40 Il passante di! Troppo tenero e centrale l’attacco in back di. 15-40 LA PRESSIONE DI! Cambia ritmo con il dritto in top spin enon gestisce! Due palle. 15-30 TIENE BASSO IL PASSANTEaffossa ...

