L'Inghilterra passa su rigore, polemiche sui social: rigore generoso e due palloni in campo (Di giovedì 8 luglio 2021) La seconda semifinale tra Inghilterra e Danimarca regala spettacolo ma anche qualche polemica. Al fischio finale hanno trionfato gli inglesi, a nulla è servito la perseveranza dei danesi che hanno resistito fino al minuto 104'. Il goal del vantaggio inglese è arrivato su rigore, a vista di molti, molto generoso. Il contatto avvenuto in area tra Maehle e Sterling è stato subito ravvisato dall'arbitro olandese Makkelie. Dopo la revisione al Var, quest'ultimo ha assegnato il rigore all'Inghilterra. Su Facebook, l'ex calciatore Alessandro Renica ha commentato la decisione ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 luglio 2021) La seconda semifinale trae Danimarca regala spettacolo ma anche qualche polemica. Al fischio finale hanno trionfato gli inglesi, a nulla è servito la perseveranza dei danesi che hanno resistito fino al minuto 104'. Il goal del vantaggio inglese è arrivato su, a vista di molti, molto. Il contatto avvenuto in area tra Maehle e Sterling è stato subito ravvisato dall'arbitro olandese Makkelie. Dopo la revisione al Var, quest'ultimo ha assegnato ilall'. Su Facebook, l'ex calciatore Alessandro Renica ha commentato la decisione ...

Advertising

91rocklouist : RT @ansiaincircolo: l'inghilterra passa in finale grazie a un rigore che manco ci doveva essere #InghilterraDanimarca - basicleoo : RT @ansiaincircolo: l'inghilterra passa in finale grazie a un rigore che manco ci doveva essere #InghilterraDanimarca - giannacap921 : RT @ansiaincircolo: l'inghilterra passa in finale grazie a un rigore che manco ci doveva essere #InghilterraDanimarca - CassaGian : RT @ansiaincircolo: l'inghilterra passa in finale grazie a un rigore che manco ci doveva essere #InghilterraDanimarca - muraca4 : @Yi_Benevolence Infatti se vince l’Inghilterra passa l’idea che uscire dall’UE fa crescere PIL e appeal... -