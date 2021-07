Jorginho è da Pallone d’Oro? (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il segno di Jorginho. Il centrocampista del Chelsea è stato autore del gol decisivo su calcio di rigore contro la Spagna, il centrocampista si è presentato davanti al dischetto con la tranquillità del grande calciatore e ha spiazzato con classe Unai Simon. La partita tra Italia e Spagna ha regalato tantissime emozioni, in particolar modo la squadra di Luis Enrique ha messo in mostra una grandissima qualità, non è riuscita a concretizzare le occasioni da gol. Forcing anche ai tempi supplementari, ma gli azzurri sono riusciti a difendersi con i denti. Ai calci di rigore l’apoteosi dopo il penalty trasformato da Jorginho. Jorginho in corsa ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il segno di. Il centrocampista del Chelsea è stato autore del gol decisivo su calcio di rigore contro la Spagna, il centrocampista si è presentato davanti al dischetto con la tranquillità del grande calciatore e ha spiazzato con classe Unai Simon. La partita tra Italia e Spagna ha regalato tantissime emozioni, in particolar modo la squadra di Luis Enrique ha messo in mostra una grandissima qualità, non è riuscita a concretizzare le occasioni da gol. Forcing anche ai tempi supplementari, ma gli azzurri sono riusciti a difendersi con i denti. Ai calci di rigore l’apoteosi dopo il penalty trasformato dain corsa ...

