Inter, conferenza stampa Inzaghi e Marotta oggi in tv: data, orario e streaming (Di mercoledì 7 luglio 2021) L'Inter è pronta a dare il via alla nuova stagione voltando completamente pagine dopo lo Scudetto conquistato sotto la guida di Antonio Conte. I nerazzurri ripartono dall'ex tecnico della Lazio Simone Inzaghi che, nella giornata di mercoledì 7 luglio alle ore 13:00, verrà ufficialmente presentato alla stampa allo Stadio San Siro; insieme al nuovo allenatore presenzierà anche il CEO Giuseppe Marotta. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del club. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

Inter : ?? | CONFERENZA Mercoledì 7 luglio il CEO Sport Giuseppe Marotta e l'allenatore Simone Inzaghi incontreranno i giorn… - europa_inter : Tune up folks, the first press conference with the new @Inter_en coach Simone Inzaghi and Marotta live today as fr… - FlwrsRiccardo : @RInternazional2 ragazzi la conferenza di ?? sarà visibile sul canale YT dell'Inter? - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: Tra un’ora la presentazione della nuova stagione #Inter: in conferenza stampa Simone Inzaghi e Beppe Marotta ???? Durata p… - spalletters : RT @marifcinter: Tra un’ora la presentazione della nuova stagione #Inter: in conferenza stampa Simone Inzaghi e Beppe Marotta ???? Durata p… -