Inghilterra-Danimarca, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 7 luglio 2021) La seconda semifinale di Euro 2020 metterà di fronte a Wembley, Inghilterra e Danimarca. Si decide la sfidante dell'Italia per contendersi il trofeo domenica 11 luglio. Queste le formazioni ufficiali: Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane. Allenatore: Gareth Southgate. Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. Allenatore: Kasper Hjulmand.

FBiasin : - L'#Inghilterra non perde a #Wembley dal 14 ottobre scorso. - Giocò proprio contro la #Danimarca. - Finì 0-1, se… - tg2rai : #EURO2020 , continua il sogno azzurro: dopo una partita sofferta l'#Italia batte la #Spagna ai rigori e strappa il… - CB_Ignoranza : Sarà una fra Inghilterra e Danimarca ad affrontare la Spagna in finale di Euro 2020 ?? #ENGUKR #Inghilterra… - AntonioTisi : Dalle 20.45, #Radio1 in campo con Tutto l'Europeo minuto per minuto, su @Radio1Rai e @Radio1Sport Sport. Semifinale… - RobertoFantoni1 : Se l'Inghilterra vince gioca la finale in casa . Non è corretto. Forza Danimarca -