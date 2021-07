Inghilterra Danimarca 2-1 LIVE: Schmeichel para il rigore, ma la ribattuta sorride a Kane (Di mercoledì 7 luglio 2021) Allo stadio Wembley, il match valido per la semifinale di Euro2020 tra Inghilterra e Danimarca: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Wembley”, Inghilterra e Danimarca si affrontano nel match valido per la semifinale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inghilterra Danimarca 2-1 MOVIOLA PRIMO TEMPO Fischio d’inizio – Comincia la semifinale a Wembley! 3? Primo tentativo inglese – Inizio fisico di partita, Shaw vince un rimpallo e chiama il triangolo a Saka. Sul pallone interviene Christensen e poi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Allo stadio Wembley, il match valido per la semifinale di Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Wembley”,si affrontano nel match valido per la semifinale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 MOVIOLA PRIMO TEMPO Fischio d’inizio – Comincia la semifinale a Wembley! 3? Primo tentativo inglese – Inizio fisico di partita, Shaw vince un rimpallo e chiama il triangolo a Saka. Sul pallone interviene Christensen e poi ...

Advertising

FBiasin : - L'#Inghilterra non perde a #Wembley dal 14 ottobre scorso. - Giocò proprio contro la #Danimarca. - Finì 0-1, se… - SkySport : ?????????????? LA CARICA DEI TIFOSI INGLESI ?? @DiMarzio ? ??? INGHILTERRA ?? DANIMARCA ?? Euro 2020 - Semifinale ? Alle 21:00… - tg2rai : #EURO2020 , continua il sogno azzurro: dopo una partita sofferta l'#Italia batte la #Spagna ai rigori e strappa il… - hossempresonno : @fearlessvvale Danimarca imbarazzante, però per il primo tempo regolamentare so stati bravi, hanno anche fatto un g… - fedecannetiello : RT @ALW4Y5Y0U: siamo tutti d’accordo sul fatto che vorremmo essere in finale con la danimarca per vincere ma l’idea di battere l’inghilterr… -