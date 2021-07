Haiti, il presidente Moise e la moglie uccisi da un commando (Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente di Haiti Jovenel Moise è stato assassinato all’alba da un commando composto – secondo il governo Haitiano – da killer stranieri. Il gruppo armato ha fatto irruzione all’interno della villa del capo di stato. A trovare la morte anche la moglie Martine Marie Etienne Joseph: dapprima rimasta gravemente ferita è spirata poco dopo in ospedale. Intanto i confini del Paese e l’aeroporto internazionale di Port-au-Prince sono stati chiusi mentre la legge marziale è stata imposta. Il premier ad interim Claude Joseph ha dichiarato lo stato d’assedio nel Paese. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – IldiJovenelè stato assassinato all’alba da uncomposto – secondo il governoano – da killer stranieri. Il gruppo armato ha fatto irruzione all’interno della villa del capo di stato. A trovare la morte anche laMartine Marie Etienne Joseph: dapprima rimasta gravemente ferita è spirata poco dopo in ospedale. Intanto i confini del Paese e l’aeroporto internazionale di Port-au-Prince sono stati chiusi mentre la legge marziale è stata imposta. Il premier ad interim Claude Joseph ha dichiarato lo stato d’assedio nel Paese. Il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Haiti, assassinato in casa il presidente Jovenel Moise. Ferita la moglie. Lo ha reso noto il primo ministro, Claude… - Avvenire_Nei : Assassinato il presidente di #Haiti, Paese nel caos - petergomezblog : Haiti, il presidente Jovenel Moïse assassinato: ucciso a casa da un commando di “elementi stranieri” - legenrehumain : RT @GenCar5: Assassinio presidente Jovenel Moise: proclamato stato d’assedio ad #Haiti; Rep. Dominicana chiude frontiere. Moise, che govern… - LiveAvanti : Check out this article: Presidente di Haiti assassinato da una banda armata, dichiarato lo stato di emergenza -… -