Giulia Salemi smonta le polemiche su Cecilia Rodriguez: “Per me è un capitolo chiuso” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Giulia Salemi svela in che rapporti è attualmente con Cecilia Rodriguez. Ed infatti, come ben sapete, la fidanzata di Ignazio Moser ha svelato alcuni retroscena presto smentiti da Andrea Iannone, coinvolto nel gossip insieme all’italo persiana. “Per me è un capitolo chiuso”: Giulia Salemi parla di Cecilia Rodriguez Andrea Iannone, chiamato in causa dall’ex cognata,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 7 luglio 2021)svela in che rapporti è attualmente con. Ed infatti, come ben sapete, la fidanzata di Ignazio Moser ha svelato alcuni retroscena presto smentiti da Andrea Iannone, coinvolto nel gossip insieme all’italo persiana. “Per me è un”:parla diAndrea Iannone, chiamato in causa dall’ex cognata,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

stanchissima2 : GIULIA SALEMI 28 ANNI ELISABETTA GREGORACI 41 ANNI - Martina49878419 : RT @SaraSanfi: Questa sono io quando Giulia Salemi sponsorizza qualcosa, dai suoi costumi a creme cremine e pure lo swiffer?? #prelemi https… - Francym97 : RT @riverflow_11: BREAKING NEWS In anteprima solo per i miei followers la sfuriata shock di Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi https://t.co… - potente_adoro : RT @riverflow_11: BREAKING NEWS In anteprima solo per i miei followers la sfuriata shock di Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi https://t.co… - gruppo0miogener : RT @riverflow_11: BREAKING NEWS In anteprima solo per i miei followers la sfuriata shock di Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi https://t.co… -