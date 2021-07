Europei 2021, Inghilterra-Danimarca stasera in onda: dove vederla in TV e in streaming (Di mercoledì 7 luglio 2021) Si gioca stasera Inghilterra-Danimarca, partita di semifinale degli Europei 2021: ecco dove vederla in TV e in streaming. Inghilterra-Danimarca è la partita in programma stasera alle 21:00 nel calendario degli Europei 2021: l'incontro deciderà quale sarà la squadra che domenica 11 luglio affronterà in finale l'Italia di Roberto Mancini. Dopo aver travolto l'Ucraina di Shevchenko, gli uomini di Gareth Southgate affrontano l'ultimo ostacolo per arrivare alla finale senza aver ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 luglio 2021) Si gioca, partita di semifinale degli: eccoin TV e inè la partita in programmaalle 21:00 nel calendario degli: l'incontro deciderà quale sarà la squadra che domenica 11 luglio affronterà in finale l'Italia di Roberto Mancini. Dopo aver travolto l'Ucraina di Shevchenko, gli uomini di Gareth Southgate affrontano l'ultimo ostacolo per arrivare alla finale senza aver ...

