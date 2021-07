Euro 2020, Inghilterra-Danimarca 2-1 (d.t.s.): gioia Kane, Southgate in finale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Termina la lunga semifinale di Euro 2020 tra Inghilterra e Danimarca: la spuntano gli uomini di Southgate, ecco il tabellino del match Triplice fischio per Inghilterra-Danimarca, match valido per la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 7 luglio 2021) Termina la lunga semiditra: la spuntano gli uomini di, ecco il tabellino del match Triplice fischio per, match valido per la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

ImpressionistAL : DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - Adnkronos : La sportività di #LuisEnrique dopo #ItaliaSpagna e la sconfitta ai rigori: 'Complimenti, tiferò per voi' - EURO2020 : ??? EURO 2020 semi-finals ?? #EURO2020 - zazoomblog : Euro 2020 Inghilterra-Danimarca 2-1 (d.t.s.): gioia Kane Southgate in finale - #Inghilterra-Danimarca #(d.t.s.): - noquedannombres : RT @ImpressionistAL: DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? -