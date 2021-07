DDL Zan accostato a pedofilia e zoorastia | è polemica

(Di mercoledì 7 luglio 2021) DDL Zan, non terminano le polemiche. Pioggia di critiche su Maria Rita Castellani, Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Umbria: “Torni nelle caverne da cui è venuta” Maria Rita Castellani è la garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Umbria. Ultimamente la sua posizione sul DDL Zan ha creato scalpore per via di alcune dichiarazioni un po’ spinose. Ma andiamo ad analizzare la vicenda più nel dettaglio. Le dichiarazioni della Castellani sul DDL Zan: Sappiamo che Maria Rita Castellani ha usato parole molto dure sul DDL Zan. Ecco la dichiarazione che ha causato la valanga di polemiche: “Il sesso biologico non avrà più importanza dal punto di vista ...

VittorioSgarbi : Un Paese stremato dalla pandemia. Lavoratori licenziati. Imprese piene di debiti e senza commesse. Il turismo fer… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - petergomezblog : Ddl Zan, #Renzi dà della ‘qualunquista’ a Chiara #Ferragni che ha criticato la sua giravolta sui diritti. #Fedez ri… - binosaur_ : Diretta di Fedez con Alessandro Zan e Marco Cappato sul ddl zan e questi sono i commenti. - Sempavor : RT @ilruttosovrano: Umbria, la garante dell’infanzia Castellani, scelta dalla Lega, amica di Pillon: 'Con il ddl Zan sesso anche con animal… -

Ultime Notizie dalla rete : DDL Zan

Ocse: allarme occupazione giovanile al 33,8%.al voto. Ue - Ungheria ai ferri corti. Figliuolo a Regioni: accelerare su scuola. Caso Zaki: Camera approva mozione per cittadinanza italiana. Haiti: assassinato presidente. Decretato stato di ...PERUGIA - 'Siamo dalla parte del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Umbria, Maria Rita Castellani, che è stata oggetto di attacchi vergognosi per le sue dichiarazioni sul'. Ad affermarlo sono il capogruppo regionale Lega Stefano Pastorelli e il senatore Simone Pillon , responsabile delle politiche familiari del partito in Umbria. 'Dopo che per anni l'Umbria è ..."Io non ho l'obiettivo di entrare in politica. Io e Chiara Ferragni siamo cittadini ed entriamo nel dibattito pubblico parlando di cose che riguardano noi e voi. Silvio Berlusconi fa l'imprenditore e ...Ddl Zan, nuovo affondo di Fedez contro Matteo Renzi. Il cantante, nel difendere la moglie Chiara Ferragni e nell'annunciare una nuova diretta social con Alessandro Zan, Marco Cappato e Giuseppe Civati ...