Covid: contagi risalgono, Figliuolo punta a vaccinare 215 mila insegnanti e operatori scolastici (Di mercoledì 7 luglio 2021) risalgono i contagi da Covid - 19 in Italia: 907 nuovi casi in 24 ore, con l'indice rt in ripresa in 8 regioni. Il tasso di positività scende però allo 0,47%; altri 24 i decessi. Il Commissario ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 luglio 2021)da- 19 in Italia: 907 nuovi casi in 24 ore, con l'indice rt in ripresa in 8 regioni. Il tasso di positività scende però allo 0,47%; altri 24 i decessi. Il Commissario ...

