Con il suo sorriso da Joker | contro la Spagna il Maestro è stato Chiellini

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Interpellato dalla Rai nell’immediato post-partita sulle virtù di un’Italia “all’italiana”, Roberto Mancini non ha nascosto un certo fastidio: “Le partite sono fatte da una fase offensiva e da una fase difensiva, non è che possiamo sempre attaccare”. Naturalmente, ha ragione. Sottrarre il pallone allacome Prometeo rubò il fuoco agli dei sarebbeun peccato di alterigia che l’Italia non ha avuto gambe, testa e cuore di commettere, adattando intelligentemente le proprie virtù alla situazione contingente, come hanno sempre fatto tutti i grandi italiani. Recitando a soggetto. Improvvisando, se vogliamo. Aiuta a chiarire il concetto un momento che ...

Advertising

chetempochefa : Rivediamo uno dei momenti più belli di #RaffaellaCarrà a #CTCF da @fabfazio: tutto lo studio che la accoglie con il… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha appreso con profonda tristezza della scomparsa di #RaffaellaCarrà. Con il suo talento e la… - rtl1025 : ??Morta #RaffaellaCarrà. 'Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inc… - MariaPiaDellomo : RT @domenicomarock: Ho contattato @illyIT nessuna collaborazione ma solo un caffè e una foto. E il CEO non era a conoscenza del laurea-gate… - luca_pasello : RT @borghi_claudio: @straneuropa @LaStampa @marcobreso @alanfriedmanit Ma si rende conto che è tutto un nonsenso? Ma quando crollavamo del… -

Ultime Notizie dalla rete : Con suo

La Stampa

...di ascoltare ilcuore e correre da Eda per impedirle di partire e confessarle ilamore . Inoltre, Serkan le chiede di dargli due mesi di tempo per organizzarsi così che possa partirelei ......del 1987 su un tredicenne di una famiglia poveraaspirazioni di diventare atleta olimpico. Comencini e' morto nel 2007 a 90 anni. E' la stessa regista che ha spiegato a "Variety" il senso del...Nel panorama dei tanti modelli che Kia dedica ad ogni segmento di mercato e per risolvere ogni problema della propria clientela, cresce il valore di Sportage ancora con il debutto della quinta generaz ...Il cinema rinasce e lo fa sulla Croisette del Festival di Cannes 2021, attesissima dopo l'assenza dello scorso anno. E il ritorno non poteva che essere in grande stile. Per la serata di inaugurazione ...