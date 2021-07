Cm.Com – Insigne: rinnovo bloccato, il Milan in agguato. Così può tentare il capitano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lorenzo Insigne vuole il Napoli ma la trattativa per il rinnovo è completamente bloccata. Il giocatore fino ad ora non ha ancora incontrato la dirigenza azzurra. Secondo calciomercato.com per ora non ci sono novità, le parti non si sono incontrate ed addirittura ora il Milan sta facendo un pensiero ad Insigne. A peggiorare la situazione ci sono le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, con tanto di imitazione di Insigne che non è piaciuta per niente al giocatore del Napoli. Le parti sono distanti anche al punto di vista economico, con il giocatore che vorrebbe un aumento dell’ingaggio ed il Napoli che è ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lorenzovuole il Napoli ma la trattativa per ilè completamente bloccata. Il giocatore fino ad ora non ha ancora incontrato la dirigenza azzurra. Secondo calciomercato.com per ora non ci sono novità, le parti non si sono incontrate ed addirittura ora ilsta facendo un pensiero ad. A peggiorare la situazione ci sono le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, con tanto di imitazione diche non è piaciuta per niente al giocatore del Napoli. Le parti sono distanti anche al punto di vista economico, con il giocatore che vorrebbe un aumento dell’ingaggio ed il Napoli che è ...

