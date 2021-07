«Censurano le voci conservatrici» | Trump fa causa a Facebook | Twitter e Google

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Donaldè pronto a fare. La notizia è stata anticipata da Axios e confermata dallo stesso. Si tratterà di una class action contro i tre giganti della Silicon Valley e i loro amministratori delegati, accusati di «silenziare le». Con questa mossa, l’ex presidente punta a coinvolgere un più ampio gruppo di persone che, come lui, sono state messe alla porta dai colossi in questione. A maggio scorso, dopo essere stato bannato dai social network per incitamento alla ...

Mark Zuckerberg Ceo di Facebook, Sundar Pichai Ceo di Google e Jack Dorsey Ceo di Twitter, accusati di "silenziare le voci conservatrici". L'azione legale sarà presentata alla corte federale in Florida a cui sarà chiesto di "bloccare immediatamente la vergognosa e illegale censura da parte ..."