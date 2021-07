Bayern, Nagelsmann si presenta alla squadra via Whatsapp: 'Ciao, ecco chi sono' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Non il più grande, non il più famoso. Il Bayern Monaco entra ufficialmente nella nuova stagione. Senza Rummenigge (sostituito nel ruolo di amministratore delegato da Kahn) e senza Flick, che in 18 ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 luglio 2021) Non il più grande, non il più famoso. IlMonaco entra ufficialmente nella nuova stagione. Senza Rummenigge (sostituito nel ruolo di amministratore delegato da Kahn) e senza Flick, che in 18 ...

Advertising

TheAntiSantONE : RT @alexfrosio: Nagelsmann tecnico del Bayern, presentato oggi. Partite da calciatore: 0. Ma studia da sempre per fare quello. Bello eh? Ec… - Gianluc21212259 : RT @alexfrosio: Nagelsmann tecnico del Bayern, presentato oggi. Partite da calciatore: 0. Ma studia da sempre per fare quello. Bello eh? Ec… - gigilorenz : RT @alexfrosio: Nagelsmann tecnico del Bayern, presentato oggi. Partite da calciatore: 0. Ma studia da sempre per fare quello. Bello eh? Ec… - thebloomindays : RT @alexfrosio: Nagelsmann tecnico del Bayern, presentato oggi. Partite da calciatore: 0. Ma studia da sempre per fare quello. Bello eh? Ec… - pela_patate : RT @alexfrosio: Nagelsmann tecnico del Bayern, presentato oggi. Partite da calciatore: 0. Ma studia da sempre per fare quello. Bello eh? Ec… -