Allerta meteo in Friuli | torna il brutto tempo

Advertising

meteoredit : Le ultime notizie sulla tempesta tropicale #Elsa, che ora minaccia la #Florida. - InMeteo : Allerta meteo della Protezione Civile per piogge e forti temporali domani sul Nord Italia - matildesjt : @GiampyJ @SaraMuggittu Non vorrei dirtelo ma domani e dopo allerta meteo caldo ?????????????????????????????????????????????… - impiantigru : - Yogaolic : Si abbatterà un forte temporale su #Milano: scatta l'allerta meteo -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta meteo

... fissando - dalle 12 di domani, giovedì 8 luglio fino alla mezzanotte - lo stato di attenzione (gialla) per la rete idraulica secondaria di tutti i bacini del territorio regionale. ...La protezione civile ha diramato un'raccomandando la massima vigilanza in particolare nei camping e dove siano previste manifestazioni all'aperto. Purtroppo, a causa di una depressione ...Secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, a Roma domani, giovedì 8 luglio, faranno 27 gradi alle 8 di mattina ...Previsti forti temporali e non sono escluse altre bombe d'acqua. Dopo domenica scorsa le amministrazioni stanno provando a non farsi trovare impreparate ...