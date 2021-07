Alice Campello | moglie del calciatore Álvaro Morata | insultata sui social dai tifosi italiani

Advertising

giornalettismo : Alice Campello ha fatto una cosa semplicissima. Ha preso gli screenshot dei DM vergognosi che le hanno inviato e l… - rtl1025 : ?? La moglie di Alvaro #Morata, Alice #Campello, denuncia su Instagram nuovi #messaggi offensivi da parte di tifosi… - SkyTG24 : Ancora minacce e insulti alla famiglia di Morata, la moglie: 'È ora di intervenire' - iamamexal : RT @itsgiuliadip: E anche oggi non sapete stare al mondo. Vi dovete vergognare per aver scritto quelle cose ad Alice Campello e rinnovo l’… - rscalt76 : RT @bluepoisoon: Quanto mi fate schifo quando confondete il calcio con la vita reale, si devono vergognare tutti quelli che hanno scritto q… -

Ultime Notizie dalla rete : Alice Campello

(moglie Alvaro Morata), il suo post su Instagram dopo le minacce di morte ricevute Laha ricevuto minacce di morte dopo la rete di Morata agli azzurri. Ecco la sua ...Lo spagnolo e i suoi cari sono stati oggetto di insulti, auguri di morte e minacce.si è sfogata sui social: "Situazione vergognosa e inaccettabile" Siviglia (Spagna) 14/06/2021 - Euro 2020 / Spagna - Svezia / foto Uefa/Image Sport nella foto: Alvaro Morata Alvaro ...Minacce gravissime, a cui pure Alice Campello ha risposto in maniera pacata, condannando duramente quanto successo: “Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Un ribaltam ...Leggi anche > Alice Campello, la moglie di Morata minacciata di morte insieme ai figli dopo il gol del marito. La sua risposta «Ecco a voi la vostra pelatina. Non ne potevo più, vederli cadere, e ...