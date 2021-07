Alice Campello | la moglie di Morata minacciata di morte insieme ai figli dopo il gol del marito La sua risposta

Advertising

giornalettismo : Alice Campello ha fatto una cosa semplicissima. Ha preso gli screenshot dei DM vergognosi che le hanno inviato e l… - rtl1025 : ?? La moglie di Alvaro #Morata, Alice #Campello, denuncia su Instagram nuovi #messaggi offensivi da parte di tifosi… - Nayrobica_ : andare a insultare Alice Campello e figli perché moglie italiana di Morata, calciatore spagnolo capite bene che olt… - Dagherrotipo1 : RT @giornalettismo: Alice Campello ha fatto una cosa semplicissima. Ha preso gli screenshot dei DM vergognosi che le hanno inviato e li ha… - tipregotorna : schifata dal genere umano per i messaggi scritti ad Alice Campello, poi dicono che il periodo covid abbia migliorat… -

Ultime Notizie dalla rete : Alice Campello

, MOGLIE MORATA: INSULTI E MIACCE DOPO ITALIA SPAGNA Nuova valanga di insulti e minacce scioccanti rivolte verso, moglie di Alvaro Morata: contro la bella influencer ...Non c'è pace per la famiglia Morata . Dopo le minacce di morte da parte dei tifosi spagnoli nelle scorse settimane ora anche la sua donna,, è entrata nel mirino dei social. Lady Morata ha tifato per il marito nella semifinale di Wembley, pur essendo italiana, e per lei la partita è stata un incubo. Prima si sono scatenati ...La "colpa" di Alice Campello è quella di essere la moglie di Alvaro Morata (oltre che la mamma di tre bellissimi bambini: Alessandro, Leonardo ed Edoardo), che ieri in Italia-Spagna con il suo gol ha ...Alice Campello minacciata dopo il goal di Morata all'Italia: parole pesanti da parte degli haters. La reazione della modella su Instagram ...