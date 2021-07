Wimbledon | sarà Hurcacz l’avversario di Roger Federer ai quarti di finale

(Di martedì 6 luglio 2021) A sorpresail polacco Hubert(numero 18 del ranking mondiale)dineidi. Il gigante di Wroclaw ha sconfitto in rimonta il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 2 dello Slam londinese. Ricordiamo che l’incontro era stato sospeso nella serata di ieri a causa della pioggia sul punteggio di 6-2 6-7 (2) 6-3 3-4 in favore del moscovita. Il polacco fa l’impresa e si regala un incontro da sogno con il campione svizzero Si è ufficialmente allineato aidi ...

Advertising

WeAreTennisITA : ROGER VA A #Tokyo2020 ?? Federer ha sciolto la riserva ben prima della fine del torneo di #Wimbledon, ha comunicato… - Popopozau : Jabeur contro Sabalenka. Due modi completamente opposti di giocare, la prima ha un gioco vario, estroverso, con le… - andreastoolbox : Wimbledon, i risultati di oggi: Medvedev ko, ai quarti sarà Federer-Hurkacz | Sky Sport - sportli26181512 : Wimbledon, i risultati di oggi: Medvedev ko, ai quarti sarà Federer-Hurkacz: Sarà Hubert Hurkacz l'avversario di Ro… - TennisWorldit : Wimbledon - Hurkacz elimina Medvedev: sarà lui il prossimo avversario di Federer -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon sarà

Hubert Hurkaczl'avversario di Roger Federer nei quarti di finale di, terzo Slam stagionale in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il tennista polacco, numero 18 del ranking ...Vittoria in 5 set per il polacco che ora sfiderà Federer LONDRA (INGHILTERRA) - Hubert Hurkaczl'avversario di Roger Federer nei quarti di finale di, terzo Slam stagionale in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il tennista polacco, numero 18 del ranking ...