Ultime Notizie Roma del 06-07-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 luglio 2021)dailynews radiogiornale ancora ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è morta all’età di 78 anni Raffaella Carrà definita la regina della tv italiana showgirl cantante ballerina attrice e conduttrice televisiva e radiofonica e autrice televisiva a Raffaella ci ha lasciati andare in un mondo migliore dove la sua casa la sua inconfondibile risata il suo straordinario talento risplenderanno per sempre con queste parole Sergio Japino dà il triste annuncio unendosi al dolore e gli adorati nipoti Federica e Matteo di Barbara Claudia e Paola compagnia degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti notte tranquilla per Papa ...