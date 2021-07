Ufficiale | Hakimi al PSG | l’impatto a bilancio per l’Inter

Advertising

CB_Ignoranza : UFFICIALE: Hakimi è un nuovo calciatore del PSG ?? #Hakimi #Psg - sportface2016 : +++UFFICIALE: Achraf #Hakimi è un nuovo giocatore del #Psg+++ #Calciomercato #Inter - sportface2016 : +++#Inter, #Marotta: '#Hakimi al #Psg ufficiale nel giro di un giorno. Vorremmo tanto non dover vendere altri gioca… - LucaParry85 : ufficiale hakimi è del psg - OuiameRedLight : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Ufficiale: #Hakimi passa dall'#Inter al #Psg -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Hakimi

Annunciodell'Inter: Aleksandar Kolarov prolunga il suo contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno del 2022In attesa degli annunci riguardo all'addio di Achraf, l'Inter ha comunicato ...Ora il suo volo in direzione PSG ha assunto anche i primi crismi di ufficialità: a darli è stato lo stessocon un tweet sul suo profilo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di ...Ad Achraf vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale”. Con questo comunicato ufficiale apparso sul proprio sito web, l’Inter ha annunciato l’addio di Achraf Hakimi che ...Achraf Hakimi non è più un giocatore dell’Inter. L’esterno marocchino, dopo una sola stagione culminata con la conquista dello Scudetto, si trasferisce al PSG (vedi articolo). Ecco il comunicato ...