Tutto quello che c’è da sapere sul Festival di Cannes 2021 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dalla giuria diretta da Spike Lee alla nutrita presenza di italiani (in primis il ritorno di Nanni Moretti con Tre piani), qui tutte le novità nel giorno della partenza della kermesse, che quest’anno assegna il premio alla carriera a Jodie Foster e a Marco Bellocchio Si torna sulla Croisette. Dopo la pausa di un anno imposta dalla pandemia, che aveva trasformato la kermesse in una selezione virtuale di film, e posticipato di qualche mese rispetto alle abituali date di maggio, torna il Festival di Cannes. Una delle manifestazioni cinematografiche più importanti al mondo, la sua 74esima edizione parte oggi 6 luglio fino al 17 luglio. Nessuna mascherina, ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Dalla giuria diretta da Spike Lee alla nutrita presenza di italiani (in primis il ritorno di Nanni Moretti con Tre piani), qui tutte le novità nel giorno della partenza della kermesse, che quest’anno assegna il premio alla carriera a Jodie Foster e a Marco Bellocchio Si torna sulla Croisette. Dopo la pausa di un anno imposta dalla pandemia, che aveva trasformato la kermesse in una selezione virtuale di film, e posticipato di qualche mese rispetto alle abituali date di maggio, torna ildi. Una delle manifestazioni cinematografiche più importanti al mondo, la sua 74esima edizione parte oggi 6 luglio fino al 17 luglio. Nessuna mascherina, ...

Advertising

milly_carlucci : Sono Scioccata. Giornata triste e dolorosa. Un abbraccio pieno di affetto ai suoi cari e un immenso Grazie a Te Raf… - stanzaselvaggia : I Maneskin e l’Eurovision, l’Italia e la finale degli Europei. Dopo tutto quello che abbiamo passato, qualche gioia… - OfficialASRoma : ??? “Tutto quello che hanno fatto i tifosi per me, prima ancora che io abbia fatto qualcosa per loro mi dà ancora pi… - paulodiorweston : RT @justinpvrpose_: sei arrivato in punta di piedi, non hai mai preteso nulla e ti sei preso tutto quello che ti meritavi con umiltà. in ta… - ti_amo_tancredi : RT @stanzaselvaggia: I Maneskin e l’Eurovision, l’Italia e la finale degli Europei. Dopo tutto quello che abbiamo passato, qualche gioia. C… -