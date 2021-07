Traffico Roma del 06-07-2021 ore 07 | 30

(Di martedì 6 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto primi rallentamenti sulla Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna tra la Casilina e la Appia in carreggiata esterna invece tra Prenestina e Tiburtina rallentato alsulla Flaminia tra il grande raccordo anulare Saxa Rubra e poi sulla Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe code sono segnate sulla percorso Urbano della A24 tra Tor Cervara è la tangenziale est Cambiamo argomento possibili disagi per ilin zona di piazzale di Porta Pia tra Corso d’Italia via Ancona per una manifestazione in programma tra le 10:30 e le 14 possibili dei disagi ...

