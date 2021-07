Roma, il gestore del birrificio è completamente ubriaco durante il controllo: nel locale liti e ritrovo di pregiudicati, scatta la chiusura (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, la Polizia di Stato sospende la licenza per 10 e 7 giorni ad un birrificio e ad un bar in zona San Paolo. Continuano i servizi di controllo della Polizia di Stato sull’intero territorio di Roma e provincia ai c.d. esercizi di vicinato; questa volta la zona interessata è quella del XI Municipio. In questo ambito, gli agenti del dell’XI Distretto di PS San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, hanno affisso il cartello “chiuso con provvedimento del Questore” ad un birrificio e ad un bar ai quali è stato notificato il decreto di sospensione temporanea della licenza prevista dall’articolo 100 del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 luglio 2021), la Polizia di Stato sospende la licenza per 10 e 7 giorni ad une ad un bar in zona San Paolo. Continuano i servizi didella Polizia di Stato sull’intero territorio die provincia ai c.d. esercizi di vicinato; questa volta la zona interessata è quella del XI Municipio. In questo ambito, gli agenti del dell’XI Distretto di PS San Paolo, diretto da Massimiliano Maset, hanno affisso il cartello “chiuso con provvedimento del Questore” ad une ad un bar ai quali è stato notificato il decreto di sospensione temporanea della licenza prevista dall’articolo 100 del ...

