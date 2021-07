“Questa roba è tossica”: l’attacco della fidanzata di Damiano dei Maneskin al programma del momento (Di martedì 6 luglio 2021) Giorgia Soleri, fidanzata del frontman dei Maneskin, attacca duramente il programma del momento suggerendo di boicottarlo. La bellissima fidanzata di Damiano David, cantante dei Maneskin e artista del momento, nelle scorse ore ha pubblicato un post contro il programma che ha catalizzato le attenzioni di pubblico e social negli ultimi giorni. Il programma in questione, non serve dirlo, è ovviamente Temptation Island, docu-reality che ha generato in questi giorni numerose polemiche per via della tipologia di ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 6 luglio 2021) Giorgia Soleri,del frontman dei, attacca duramente ildelsuggerendo di boicottarlo. La bellissimadiDavid, cantante deie artista del, nelle scorse ore ha pubblicato un post contro ilche ha catalizzato le attenzioni di pubblico e social negli ultimi giorni. Ilin questione, non serve dirlo, è ovviamente Temptation Island, docu-reality che ha generato in questi giorni numerose polemiche per viatipologia di ...

CarloCalenda : Enrico, io ti voglio bene. Ma non sei più a Parigi a insegnare. La politica del più grande partito progressista ita… - nzlmtt : Stavo guardando e lei in quattro anni ha fatto uscire questa roba. Quattro anni di fila. Non che prima (Fiesta) e… - MangelaVilo : @JoMarch93 Io credo che questa non sia roba di Dayane. Finché gestiva da sola il suo account IG non ha mai postato… - defscenario : Questa roba parla di troppe cose positive nah I’m a mess ma quale make the world a better place che sono inutile co… - Ale7_23 : RT @ToniaPeluso: - Il corpo di Valentina è sacro (cioè suo) - Bacia un’altra e da la colpa a lei - Accenna a sogni strani - La zittisce di… -