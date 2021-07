Putignano | sorpreso con marijuana e hashish | arrestato 24enne

(Di martedì 6 luglio 2021) BARI -in casa con la droga: per questo unè statodai carabinieri della Stazione dihanno, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si ...

Advertising

Sudestonlineit : Nell’ambito dei servizi di contrasto ai reati inerenti agli stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Putignano… -

Ultime Notizie dalla rete : Putignano sorpreso

La Gazzetta del Mezzogiorno

BARI -in casa con la droga: per questo un 24enne è stato arrestato dai carabinieri della Stazione dihanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta ...L'indagine, avviata a seguito dell'arresto in flagranza, l'8 giugno 2018, di un 50enne, ritenuto soggetto di spicco della criminalità di Polignano a Mare,in quel centro mentre trasportava ...BARI - Sorpreso in casa con la droga: per questo un 24enne è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Putignano hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si ...Putignano Ba - Si svolgerà giovedì 1° luglio al Museo Civico "Romanazzi Carducci" (piazza Plebiscito - Centro Storico di Putignano), la cerimonia di premiazione della 1^ edizione del Premio Letterario ...