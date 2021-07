Mertens intervento necessario | stop per almeno due mesi

Advertising

sscnapoli : ?? | @dries_mertens14 si è sottoposto a intervento di stabilizzazione della spalla sinistra. ??… - InterMagazine2 : CDM - Mertens, intervento necessario per risolvere i fastidi che aveva alla spalla da anni - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Mertens, intervento necessario per risolvere i fastidi che aveva alla spalla da anni - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDM - Mertens, intervento necessario per risolvere i fastidi che aveva alla spalla da anni - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDM - Mertens, intervento necessario per risolvere i fastidi che aveva alla spalla da anni -

Ultime Notizie dalla rete : Mertens intervento

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI UFFICIALE "alla spalla per DriesSampdoria, Ferrero tratta la cessione del club blucerchiato CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI UFFICIALE "alla spalla per DriesSampdoria, Ferrero tratta la cessione del club blucerchiato CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB ...Alfonso De Nicola, ex capo dello staff medico del Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell'operazione di Mertens.Devastante dolore per l'attaccante del Napoli, lo assilla da diverse anni: l'operazione si è resa necessaria per dargli maggior sollievo.