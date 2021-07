L’identità di genere non è una ideologia ma è la realtà (Di martedì 6 luglio 2021) Piove sulla politica italiana, ed è una pioggia retorica che bagna un palcoscenico parlamentare agitato da tatticismi barocchi e pirotecnia mediatica. È da tempo immemorabile che qualunque tappa nel processo di liberazione dalla paura e dall’ignoranza viene presentata e stigmatizzata come minaccia alla civiltà, come offesa alle prerogative della specie, come insostenibile rottura di fondamenta semantiche e simboliche dell’ordine sociale.Non appena dalla politica arriva qualche timido tentativo di avanzare su un percorso progressista, molto spesso con grave ritardo rispetto alle evoluzioni della società, c’è qualcuno che chiede un compromesso, che dice che dall’altra parte ci sono ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) Piove sulla politica italiana, ed è una pioggia retorica che bagna un palcoscenico parlamentare agitato da tatticismi barocchi e pirotecnia mediatica. È da tempo immemorabile che qualunque tappa nel processo di liberazione dalla paura e dall’ignoranza viene presentata e stigmatizzata come minaccia alla civiltà, come offesa alle prerogative della specie, come insostenibile rottura di fondamenta semantiche e simboliche dell’ordine sociale.Non appena dalla politica arriva qualche timido tentativo di avanzare su un percorso progressista, molto spesso con grave ritardo rispetto alle evoluzioni della società, c’è qualcuno che chiede un compromesso, che dice che dall’altra parte ci sono ...

Advertising

MonicaCirinna : L’Italia dalla parte giusta in Europa. Contro le leggi liberticide di #Orban, amico di Salvini; e contro le discrim… - fattoquotidiano : Ddl Zan, la Lega ammette: “Intervenuti per togliere l’identità di genere dal testo”. Ma così sono a rischio le tute… - lauraboldrini : Dopo averlo approvato alla Camera, ora Italia Viva propone nei fatti lo svuotamento del #DdlZan. L'identità di ge… - PARABAVTAI : RT @ZanAlessandro: La proposta di Ostellari, che elimina “identità di genere”, esclude ogni tutela per le persone #trans. Irricevibile tent… - giusc94 : RT @ZanAlessandro: La proposta di Ostellari, che elimina “identità di genere”, esclude ogni tutela per le persone #trans. Irricevibile tent… -