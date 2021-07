Inter | conferenza stampa Simone Inzaghi domani in tv | data | orario e streaming

(Di martedì 6 luglio 2021) Archiviato il discorso Scudetto, l’si prepara alla nuova stagione. E lo fa con, nuova guida tecnica dopo l’addio di Antonio Conte. Mercoledì 7 luglio alle ore 13:00 allo Stadio San Siro è in programma laufficiale di presentazione della nuova stagione sportiva con il CEO Sport Giuseppe Marotta e l’allenatorepresenti. Lasarà trasmessa in diretta suTV e sui canali digitali ufficiali del club. SportFace.

Così come comunicato sul sito ufficiale dell'Inter, la stagione dei nerazzurri inizierà Mercoledì 7 Luglio 2021 con la conferenza stampa congiunta del nuovo allenatore Simone Inzaghi e dell'Ad Giuseppe Marotta.