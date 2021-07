Inghilterra, Johnson conferma stop alle restrizioni il 19 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Nonostante il preoccupante innalzamento dei casi, in Inghilterra stop a mascherine e distanziamento dal 19 luglio. Il premier Johnson conferma: “Dobbiamo farlo ora” La variante delta continua sempre più ad incombere e incutere paura in tutto il mondo. L’Europa maggiormente deve fare i conti con un debole ma potenzialmente fatale incremento dei casi, dopo diversi mesi in cui il trend puntava solo verso il basso. Merito della campagna vaccinale, certo, che però non è riuscita ancora a coprire la fascia di popolazione più giovane, nonché quella attualmente più colpita. Lo sa bene ... Leggi su zon (Di martedì 6 luglio 2021) Nonostante il preoccupante innalzamento dei casi, ina mascherine e distanziamento dal 19. Il premier: “Dobbiamo farlo ora” La variante delta continua sempre più ad incombere e incutere paura in tutto il mondo. L’Europa maggiormente deve fare i conti con un debole ma potenzialmente fatale incremento dei casi, dopo diversi mesi in cui il trend puntava solo verso il basso. Merito della campagna vaccinale, certo, che però non è riuscita ancora a coprire la fascia di popolazione più giovane, nonché quella attualmente più colpita. Lo sa bene ...

