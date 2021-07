I nipoti di Raffaella Carrà rompono il silenzio tra le lacrime, erano i suoi figli (Di martedì 6 luglio 2021) Raffaella Carrà non aveva figli ma dopo la morte del fratello si era ritrovata a crescere i suoi nipoti sostituendo la figura del padre. L’amato fratello Renzo è morto nel 2001 quando aveva solo 56 anni a causa di un tumore al cervello. La notizia della malattia del fratello raggiunse la conduttrice mentre prepara il festival di Sanremo, fu un dolore immenso ancora prima di perderlo. Raffaella Carrà ne parlò per la prima volta nel 2019 durante il suo programma “A raccontare comincia tu” confidando come e quando scoprì della grave malattia di suo fratello Renzo. Era un ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 luglio 2021)non avevama dopo la morte del fratello si era ritrovata a crescere isostituendo la figura del padre. L’amato fratello Renzo è morto nel 2001 quando aveva solo 56 anni a causa di un tumore al cervello. La notizia della malattia del fratello raggiunse la conduttrice mentre prepara il festival di Sanremo, fu un dolore immenso ancora prima di perderlo.ne parlò per la prima volta nel 2019 durante il suo programma “A raccontare comincia tu” confidando come e quando scoprì della grave malattia di suo fratello Renzo. Era un ...

