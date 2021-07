Ex corteggiatore di Uomini e Donne dona un rene a sua sorella (Di martedì 6 luglio 2021) Un ex corteggiatore di Uomini e Donne si è reso protagonista di un bellissimo gesto. Classe 1989, originario di Ischia ma trasferitosi in Spagna per lavoro (fra Madrid, Barcellona e Ibiza), Alessandro D’Amico è stato il corteggiatore di Alex Migliorini nel 2017, ma non è per questo che l’ex di Uomini e Donne è balzato agli onori della cronaca. Come si apprende da Instagram, Alessandro D’Amico si trova in questi giorni ricoverato in ospedale dopo un delicato intervento di donazione organi; in particolare, il ragazzo ha deciso di donare un ... Leggi su trashblog (Di martedì 6 luglio 2021) Un exdisi è reso protagonista di un bellissimo gesto. Classe 1989, originario di Ischia ma trasferitosi in Spagna per lavoro (fra Madrid, Barcellona e Ibiza), Alessandro D’Amico è stato ildi Alex Migliorini nel 2017, ma non è per questo che l’ex diè balzato agli onori della cronaca. Come si apprende da Instagram, Alessandro D’Amico si trova in questi giorni ricoverato in ospedale dopo un delicato intervento dizione organi; in particolare, il ragazzo ha deciso dire un ...

