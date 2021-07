De Laurentiis imita Insigne in conferenza stampa | svelata la reazione del capitano del Napoli!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis imita

Il giornalista a Radio Kiss Kiss Napoli: «Non se l'aspettava una cosa del genere. Anche il suo entourage non ha gradito» ...Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Gianluca Vigliotti. "Il presidente De Laurentiis ieri ha fatto l'imitazione di Insigne in conferenza stampa, non do ...